Il giallo di via Stuffler Indagine sui manoscritti del prof Marangio trovato morto in casa

Il professore Marangio è stato trovato morto nella sua casa di via Stuffler, e le autorità stanno analizzando i manoscritti lasciati dal docente per capire cosa sia successo. I familiari, ancora sconvolti, chiedono di rispettare il loro dolore e preferiscono non parlare. La polizia sta esaminando i documenti e le prove raccolte sulla scena del delitto.

I familiari chiedono rispetto e riserbo in attesa che la procura chiuda le indagini. Per il momento le nostre assistite non hanno nulla da dichiarare. Stiamo valutando la nomina di ulteriori consulenti. Sono state depositate nei giorni scorsi le relazioni relative agli accertamenti tecnici irripetibili sulla misteriosa morte del 78enne Raffaele Marangio, trovato cadavere nel suo ufficio di via Stuffler, a Modena, alle 13 del 26 luglio dello scorso anno. All'arrivo dei soccorsi il corpo del pensionato era a terra, in posizione supina e con una cintura stretta attorno al collo: elementi, questi, che avevano portato la procura ad aprire un fascicolo con l'ipotesi di omicidio volontario.