Festival Como Città della Musica l' inno corale di Macbeth apre 15 giorni di bellezza
Il Festival Como Città della Musica ha inaugurato la sua 19ª edizione con un inno corale tratto da Macbeth, segnando l'inizio di un programma che durerà 15 giorni. L'evento, che si tiene nella città lombarda, propone una serie di concerti e spettacoli musicali distribuiti in diverse location. La manifestazione, che si svolge ogni anno, si conferma come uno degli appuntamenti principali dell'estate culturale locale.
Il Festival Como Città della Musica torna per la sua 19ª edizione, confermandosi uno degli eventi culturali più attesi dell'estate. Diretto e organizzato dal Teatro Sociale di Como-AsLiCo, in collaborazione con la Società dei Palchettisti e con il contributo del Comune di Como, il festival.🔗 Leggi su Quicomo.it
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