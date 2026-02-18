Piazza Mazzini si colora con la festa di Carnevale dedicata ai bambini

Domenica, i giardini Diaz hanno ospitato una grande festa di Carnevale, e ieri piazza Mazzini si è riempita di colori e allegria grazie all’evento dedicato ai bambini. La Pro Loco Macerata ha organizzato il pomeriggio, attirando tanti genitori e piccoli con giochi, musica e maschere. La piazza si è trasformata in un luogo di festa, dove i più piccoli si sono divertiti a vestirsi con costumi vivaci e a partecipare alle attività proposte.

Dopo la grande festa di domenica ai giardini Diaz, ieri è andato in scena un altro pomeriggio all'insegna del divertimento con il Carnevale per Bambini, organizzato dalla Pro Loco Macerata in piazza Mazzini per martedì grasso. Uno spazio interamente dedicato ai più piccoli e alle famiglie, con animazione, maschere creative e momenti di puro divertimento nel cuore del centro storico. Nella piazza è stato allestito uno stand dove la Pro Loco Macerata ha distribuito gratuitamente a tutti i partecipanti giocattoli, dolci e articoli promozionali. Il pomeriggio si è aperto con l'iscrizione dei bambini in maschera che poi hanno partecipato alla sfilata con premiazione finale dei costumi più caratteristici.