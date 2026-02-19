Termoli | una statua dedicata a tutte le madri inaugurazione in città per la Festa della Mamma

A Termoli, la statua dedicata a tutte le madri viene inaugurata in occasione della Festa della Mamma. La scultura, posizionata nel centro storico, rappresenta una madre con il suo bambino tra le braccia. L’opera è stata realizzata da un artista locale e simbolizza il ruolo fondamentale delle madri nella comunità. La cerimonia di apertura si svolgerà domani, con la partecipazione di cittadini e autorità. La statua resterà visibile nella piazza principale per tutto l’anno.

Termoli rende omaggio alle madri con una nuova statua: inaugurazione prevista per la Festa della Mamma. Termoli si prepara a celebrare l’amore materno con un monumento dedicato a tutte le madri, un’iniziativa promossa dal consigliere Francesco Rinaldi e approvata dalla Giunta Comunale. La statua, prevista in prossimità di Piazza Monumento, sorgerà come simbolo di riconoscimento per il ruolo fondamentale delle donne nella vita familiare e nella comunità, con un’inaugurazione in programma per la Festa della Mamma. Un’idea radicata nella storia e nella cultura popolare. L’idea di dedicare uno spazio pubblico alle madri trae ispirazione da un sentimento universale e profondamente radicato nella cultura popolare.🔗 Leggi su Ameve.eu

