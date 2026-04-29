Cinque giorni di festa a Siculiana per il Santissimo Crocifisso | ci saranno i Cugini di campagna
A Siculiana si svolgono cinque giorni di celebrazioni dedicate al Santissimo Crocifisso, con vari eventi in programma. Il primo maggio, nella piazza principale, si terrà un concerto alle 21,30 con la partecipazione dei Cugini di campagna. La manifestazione, conosciuta anche come “Festa di lu tri di maiu”, è parte delle iniziative per onorare la ricorrenza religiosa e culturale nella cittadina.
Saranno i Cugini di campagna a infiammare la serata del primo maggio a Siculiana, con un concerto in programma alle 21,30 in piazza Umberto I inserito nei festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso, noti anche come “Festa di lu tri di maiu”. Un appuntamento che promette di richiamare.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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