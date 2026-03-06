Festa della Donna a Palazzo Spiga una sfilata-evento a sostegno dell' Associazione Tumori Toscana

In occasione della Festa della Donna, a Palazzo Spiga a Firenze si tiene una sfilata-evento organizzata dall’Associazione Tumori Toscana. L’evento si svolge in un edificio storico con vista sull’Arno e mira a raccogliere fondi per sostenere le attività dell’associazione. La manifestazione combina moda e solidarietà, coinvolgendo il pubblico presente in un pomeriggio dedicato alla celebrazione delle donne e alla lotta contro il cancro.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Il pomeriggio prende il via alle 17.30 con la Sfilata Show. Volontarie e professioniste dell’Associazione saliranno sulla passerella indossando pezzi unici della Maison fondata da Giuliacarla Cecchi. Si proseguirà poi con un Aperitivo rinforzato allestito nelle suggestive sale del Palazzo. Un evento dove la moda diventa cura, sostegno e comunità per le donne malate di tumore e per tutti i pazienti oncologici. Il ricavato della Sfilata sarà, infatti, destinato alla realizzazione a Firenze del nuovo Centro di Riabilitazione Oncologica ATT, uno spazio dedicato ai malati e ai loro familiari, dove percorsi riabilitativi personalizzati, affiancheranno le terapie oncologiche per migliorare benessere e qualità di vita. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: La Banda città di Cesena scende in campo a sostegno dell'Associazione romagnola ricerca tumori con il concerto di Natale

Festa della donna, evento in cattedrale a CefalùPer l’intera giornata dell’8 marzo, le donne potranno accedere agli itinerari di visita con ticket ridotto al costo di 8 euro, scegliendo liberamente...

Una raccolta di contenuti su Festa della Donna.

Temi più discussi: 8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne 2026; Festa della Donna, aperto il Belvedere a Palazzo Lombardia; Marzo delle donne, un mese di iniziative a Pisa; 8 marzo: la ASL Roma 1 e la AS Roma omaggiano la Festa della Donna con una serie di visite e prestazioni gratuite.

Festa della Donna, Pier Silvio Berlusconi rende omaggio alle dipendenti con le mimose e un messaggioAuguri per questa giornata speciale. Grazie per la vostra professionalita e il vostro impegno quotidiano. Un abbraccio affettuoso, si legge nel biglietto ... tgcom24.mediaset.it

Festa della Donna 2026: le campagne e le iniziative dei brandDomenica 8 marzo si celebra la Giornata Internazionale della Donna, un momento che ogni anno invita a riflettere sui diritti, sull’uguaglianza e sulle sfide che le donne devono affrontare ... engage.it

Per l'8 marzo, giorno della festa della donna, non regalate mimose ma libri... Perché Perché non appassiscono, perché fanno sognare, pensare, amare, riflettere, piangere, sempre, non solo un giorno all’anno. Perché i libri hanno un cuore, sono lì a portata di - facebook.com facebook