Quando si celebra il nuovo anno nel mondo | un viaggio tra calendari e tradizioni

Il primo gennaio apre ufficialmente il nuovo anno in molte nazioni, ma in alcuni Paesi, le celebrazioni si spostano in date diverse a causa dei vari calendari. Per esempio, i cinesi festeggiano il Capodanno lunare tra gennaio e febbraio, mentre i musulmani seguono il calendario islamico, che porta il nuovo anno in momenti diversi ogni anno. Questo spostamento delle date deriva dalle tradizioni religiose e culturali di ogni comunità. In Cina, le celebrazioni durano spesso diversi giorni, con fuochi d'artificio e danze tradizionali, mentre in altri Paesi si preferiscono i rituali più semplici.

Il primo gennaio segna l'inizio dell'anno per gran parte del pianeta, ma milioni di persone attendono altri momenti per accogliere i dodici mesi che verranno. Dal Capodanno Cinese che illumina le strade di draghi danzanti ai riti millenari del Nowruz persiano, dalle battaglie d'acqua del Songkran thailandese al suono ancestrale dello shofar ebraico, il concetto stesso di "anno nuovo" si moltiplica in un caleidoscopio di culture, ciascuna con la propria visione del tempo e del rinnovamento. Mentre occidentali hanno già brindano al nuovo anno allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre, altre civiltà attendono il proprio momento sacro: la luna nuova per i cinesi, l'equinozio di primavera per i persiani, il cambio astrologico per i thailandesi.