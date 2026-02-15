Carnevale 2026 | dalle antiche origini tra satira e libertà un viaggio nel cuore della festa italiana più popolare

Il Carnevale 2026, che si svolgerà tra pochi mesi, nasce dalle antiche tradizioni di satira e libertà che hanno sempre caratterizzato questa festa. La manifestazione si prepara a riempire le strade di colori vivaci, con sfilate di carri allegorici, maschere artigianali e momenti di allegria condivisa nelle piazze di tutta Italia. È una celebrazione che richiama l’attenzione sulle radici storiche e culturali di una delle feste più amate nel nostro paese.

Buon Carnevale 2026: tra Storia, Satira e l'Anima Popolare Italiana. Il Carnevale 2026 si avvicina, una delle feste più antiche e simboliche del calendario italiano, pronta a colorare città e piazze con sfilate, maschere e un'esplosione di creatività. Quest'anno, la celebrazione, le cui radici affondano in tradizioni pagane rielaborate dal Cristianesimo, offrirà un'occasione di allegria e sovversione temporanea delle regole sociali, con eventi di rilievo a Venezia, Viareggio, Ivrea e in altre località. La parola stessa, derivante dal latino "carnem levare", evoca l'eliminazione della carne prima della Quaresima.