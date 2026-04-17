Al via il concorso fotografico gratuito dell’Armonika Holistic Festival

È stato annunciato l'inizio delle iscrizioni per un concorso fotografico gratuito organizzato nell'ambito di un festival dedicato al benessere e alla spiritualità. La manifestazione si concentra sulla relazione tra natura, energia e consapevolezza, offrendo ai partecipanti l'opportunità di condividere immagini che rappresentano questi temi. Il concorso si intitola “Radici e Vibrazioni – Il dialogo invisibile tra terra, luce e coscienza”.

L’Armonika Holistic Festival, la manifestazione dedicata al benessere, alla spiritualità e alla relazione consapevole con l'ambiente, annuncia ufficialmente l’apertura delle iscrizioni per il concorso fotografico ‘Radici e Vibrazioni – Il dialogo invisibile tra terra, luce e coscienza’.Iscriviti.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Hanami a Baronissi: al via il concorso fotografico"Hanami" è il termine giapponese che si riferisce alla tradizionale usanza di godere della bellezza della fioritura primaverile degli alberi,... Concorso fotografico papianino: ecco i vincitori dell'undicesima edizioneSi è conclusa con grande partecipazione la XI edizione del Concorso Fotografico Papianino, che ha visto una folta adesione da parte di fotografi...