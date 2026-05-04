Festa del pesce

La località di Compiobbi, nel comune di Fiesole, si prepara ad accogliere un evento dedicato alla gastronomia di mare. La festa del pesce si svolgerà nella zona centrale del paese, coinvolgendo diversi ristoranti e pescatori locali. L'evento prevede degustazioni di piatti a base di pesce, oltre a laboratori e attività per i visitatori. La manifestazione è prevista nei prossimi giorni e durerà fino a sera.

La località di Compiobbi, nel comune di Fiesole, si appresta a ospitare un atteso appuntamento con la gastronomia di mare. Dal 7 al 10 maggio 2026, presso il Circolo Arci "La Pace", avrà luogo la nuova edizione della "Festa del Pesce", una manifestazione che coniuga la qualità della cucina ittica.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Festa del pesce Bocciofila Osteria Grande (BO) Notizie correlate Sagra del Pesce di Chioggia: torna la grande festa del gusto sul mareDal 10 al 19 luglio 2026 torna la Sagra del Pesce di Chioggia, giunta alla 87ª edizione, uno degli appuntamenti folkloristico-gastronomici più attesi... 74^ Sagra del Pesce di Camogli: torna la grande festa con mega-frittura e spettacoli pirotecniciSi avvicina il momento della 74^ Sagra del Pesce di Camogli, l'attesissima manifestazione che ogni anno attira nella località del Golfo Paradiso... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: GLI EVENTI DELLA SAGRA AZZURRO COME IL PESCE; 74^ Sagra del Pesce di Camogli: torna la grande festa con mega-frittura e spettacoli pirotecnici; Festa a Fornase di Spinea, sagra con specialità pesce fritto e baccalà; Azzurro come il Pesce 2026, la festa della cucina tradizionale. Festa del pesce di mare 2026 a Bondeno di Gonzaga (MN)Festa del pesce di mare 8-9-10 e 15-16-17 maggio 2026 a Corte Matilde di Bondeno di Gonzaga (MN): menù e programma. mantovanotizie.com Castellabate, torna la Festa del Pescato di Paranza: tre giorni tra gusto e musica Dal 30 maggio al 1° giugnoCastellabate – Il profumo del mare e della tradizione torna a inebriare il borgo di Benvenuti al Sud. Dal 30 maggio al 1° giugno 2026, la frazione di Santa ... cronachedellacampania.it Telesveva. . Bari “blindata” per San Nicola, più controlli in occasione della festa patronale dopo gli ultimi episodi criminali #bari #attualità #sicurezza #festa #patrono - facebook.com facebook