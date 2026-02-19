Ferrari Luce | Ive e il design rivoluzionario per la prima elettrica di Maranello Sfida tra tradizione e innovazione

Ferrari Luce, il debutto della prima auto elettrica di Maranello, è stato causato dalla crescente pressione del mercato e dalla spinta verso l’innovazione. Jony Ive ha contribuito a ridisegnare il veicolo, puntando su linee minimaliste e tecnologia avanzata. La vettura, prevista per maggio, sfida le tradizioni del marchio, introducendo dettagli innovativi come un sistema di illuminazione interna personalizzabile. Questo modello rappresenta un passo deciso verso il futuro, combinando il know-how storico di Ferrari con un design all’avanguardia. La scena si prepara a un cambiamento radicale nel settore.

Ferrari Luce: Jony Ive e l'Ansia per la Rivoluzione Elettrica di Maranello. La presentazione, prevista per maggio, della prima auto completamente elettrica di Ferrari, denominata "Luce", segna una svolta epocale per il marchio di Maranello. Jony Ive, coinvolto nel design del veicolo, ha espresso un senso di trepidazione e responsabilità in vista del debutto, sottolineando la complessità di reinterpretare l'identità Ferrari in chiave elettrica. L'attesa è palpabile, non solo tra gli appassionati, ma anche all'interno dell'azienda, chiamata a confrontarsi con una sfida tecnologica e culturale senza precedenti.