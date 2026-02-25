wec ferrari svela la livrea della 499p 2026 a maranello

Ferrari ha presentato nel Museo di Maranello la livrea della 499P che correrà nel FIA World Endurance Championship 2026. L’auto che ha vinto l’ultimo titolo piloti e quello costruttori si prepara per una nuova stagione agonistica che scatterà a metà marzo dal tracciato di Lusail in Qatar. Antonio FuocoNicklas NielsenMiguel Molina (n. 50) ed i campioni del mondo Alessandro Pier GuidiJames CaladoAntonio Giovinazzi (n. 51) sono confermati per l’intero campionato e di conseguenza la leggendaria 24h Le Mans. Ferrari proverà a confermarsi in tutte le classifiche e chiaramente anche a Le Mans. Lo scorso anno il marchio tricolore vinse sul ‘Circuit della Sarthe’ con l’unità privata n. 83 di AF Corse affidata a Robert KubicaYifei Ye Phil Hanson. Lo stesso equipaggio tornerà regolarmente in azione nel 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

