In giro con la droga in tasca inseguito dalla polizia in via Dante scappa e investe un' anziana | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di sfuggire a un controllo di polizia in via Dante con uno scooter, percorrendo controsenso e a velocità elevata. Durante la fuga, ha investito un’anziana e un uomo in monopattino. In tasca aveva droga, che è stata trovata dai poliziotti al momento dell’arresto. L’uomo è stato fermato dopo un inseguimento durato alcuni minuti.

In manette un giovane che ha cercato di evitare un controllo dei Falchi della squadra mobile. La spericolata fuga, dal Politeama fino alla Zisa, si è conclusa in via Lascaris dove il ragazzo, che non ha la patente, si è schiantato contro un'auto parcheggiata. Ferita e portata in ospedale una signora di 81 anni Per evitare un controllo della polizia è fuggito a tutta velocità su uno scooter percorrendo controsenso via Dante, ma i Falchi sono riusciti a bloccarlo al termine di un inseguimento durante il quale ha anche investito un’anziana e un uomo in monopattino. I poliziotti della squadra mobile hanno arrestato pochi giorni fa, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, un ragazzo di 25 anni, Salvatore Di Stefano, indagato anche per guida senza patente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In Pilotta con un etto di droga in tasca, vede i carabinieri e scappa: 29enne arrestatoSi trovava in piazzale della Pace e quando ha visto i carabinieri ha iniziato a correre verso via Bodoni.

Pavia, spacciatore senza patente scappa in auto all’alt della Polizia: inseguito e arrestatoPavia, 30 gennaio 2026 - Tenta la fuga durante un controllo della polizia: arrestato 24enne trovato in possesso di cocaina e hashish.

Contenuti e approfondimenti su In giro con la droga in tasca inseguito....

Temi più discussi: Zona via Dante, a spasso con un grosso coltello e 27 dosi di crack: diciottenne arrestato; Lido di Dante: L'erosione costiera minaccia la pineta e gli stabilimenti balneari; Presunta violenza fuori dal Dante, indagano i carabinieri; Il coro della Cattedrale come una seconda casa.

Giro: bandiera della Palestina nei pressi dell'arrivo di MateraA Matera, in via Dante, nei pressi dell'arrivo della quinta tappa del Giro d'Italia, alcuni attivisti hanno portato con sé la bandiera della Palestina. Inoltre, è visibile anche un cartello indossato ... ansa.it

Giro di Romagna per Dante, una vetrina per i nuovi talentiNon contenta di aver rilanciato con successo il Giro under 23 e di aver rimesso in moto l’attività giovanile l’estate scorsa, la premiata ditta ExtraGiro offre un’occasione in più al ciclismo ... ilrestodelcarlino.it

Il 10 marzo 1302, il podestà Cante de' Gabrielli firmò la sentenza. Dante Alighieri: esilio perpetuo, confisca dei beni, e morte sul rogo se mai fosse tornato a Firenze. La condanna è registrata nel Libro del Chiodo, l'archivio infame del Comune fiorentino. Non er - facebook.com facebook

#VoceEDelizia "Che dentro a li occhi suoi ardeva un riso. Tal, ch'io pensai di toccar cò miei lo sfondo de la mia gloria e del mio paradiso." (Dante Alighieri) @PaolaToogoodxme #Buongiorno Jean Brughel Ii°Il Giovane - x.com