Ferrara il Premio Adei Wizo celebra la memoria e i diritti umani

A Ferrara si è svolta la cerimonia del Premio Adei Wizo, dedicato alla memoria e ai diritti umani. Durante l’evento sono stati raccontati i dettagli di come un ostaggio sia riuscito a sopravvivere per 491 giorni nei tunnel, e si è annunciato che per la prima volta il fumetto è tra i finalisti. La manifestazione ha riunito diverse testimonianze e riconoscimenti legati a queste tematiche.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un ostaggio a sopravvivere 491 giorni nei tunnel?. Perché il fumetto è entrato per la prima volta tra i finalisti?. Chi sono le 500 lettrici che hanno deciso il vincitore?. Come possono gli studenti combattere le fake news attraverso la letteratura?.? In Breve Vincitori secondari Roy Chen e Enrico Fink con i romanzi Il grande frastuono e Patrilineare.. Vittorio Giardino vince la sezione ragazzi con la graphic novel I cugini Meyer.. 500 lettrici hanno votato le opere della sezione principale del premio.. Studenti delle superiori hanno scelto i vincitori della categoria dedicata ai ragazzi.. Giovedì 7 maggio alle...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ferrara, il Premio Adei Wizo celebra la memoria e i diritti umani Notizie correlate Premio Adei Wizo a Eli Sharabi con ‘L’ostaggio’Due libri, due sguardi profondamente diversi sul presente e sulla memoria, segnano la XXVI edizione del premio letterario Adei Wizo Adelina Della... Via al premio letterario ‘Adei Wizo Adelina Della Pergola’: confronto sui pregiudiziIn programma un parterre di scrittori per la premiazione del XXVI Premio Letterario Adei Wizo Adelina Della Pergola, il riconoscimento che celebra la...