Nella città di Fermo, due uomini sono stati arrestati dopo aver derubato un’ottantenne con una truffa basata su una falsa emergenza. I criminali hanno finto di essere parenti dell’anziana, sfruttando una scusa per entrare in casa. Tuttavia, un residente ha notato un particolare che ha consentito di riconoscerli e di allertare le forze dell’ordine, portando all’arresto dei due sospetti.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i truffatori a fingere di essere parenti?. Quale dettaglio ha permesso ai cittadini di smascherare i criminali?. Dove sono stati ritrovati i gioielli rubati alla donna?. Perché i due arrestati sono già noti alle autorità?.? In Breve I truffatori hanno sottratto 5.000 euro tra contanti e gioielli d'oro alla vittima.. I due arrestati hanno circa 30 e 50 anni e sono già noti alle autorità.. I Carabinieri hanno bloccato un'auto a noleggio con sede a Napoli vicino Santa Caterina.. I due uomini hanno ricevuto il divieto di rientro nelle Marche dalla Procura.. Due uomini di nazionalità marocchina sono stati arrestati dai Carabinieri di Fermo dopo aver sottratto 5.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fermo, arrestati due uomini: derubata 80enne con finta emergenza

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