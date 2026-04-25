Napoli rapina con finta identità e fuga folle | schianto contro un tir arrestati due uomini

Due uomini sono stati arrestati dopo aver messo a segno una rapina in via Gianturco ai danni di un cittadino cinese. I malviventi hanno tentato di fuggire con una fuga di circa tre chilometri, inseguiti dai Carabinieri, fino a schiantarsi contro un tir in un incidente che ha concluso la loro corsa. Sul posto sono intervenuti i militari e i soccorritori, mentre i due sono stati portati in caserma.

Colpo in via Gianturco ai danni di un cittadino cinese: inseguimento di 3 km con i Carabinieri, poi l’impatto. In manette un 35enne e un 27enne. È un pomeriggio come tanti nella zona industriale della città partenopea. Il traffico scorre lento tra capannoni e strade affollate, quando improvvisamente la normalità si spezza. Siamo in via Gianturco, un cittadino cinese a bordo del suo furgone bianco viene avvicinato da un uomo. Si presenta con sicurezza, con un atteggiamento deciso qualificandosi come appartenente alle forze dell’ordine. Bastano pochi istanti: qualche parola pronunciata con tono autoritario e il portafogli sparisce. Quando la vittima capisce di essere stata raggirata, l’uomo corre verso un’auto parcheggiata davanti al furgone.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli, rapina con finta identità e fuga folle: schianto contro un tir, arrestati due uomini Notizie correlate Napoli, rapina in via Gianturco e folle fuga dai carabinieri: i ladri si schiantano contro un tirABBONATI A DAYITALIANEWS Colpo in pieno giorno nella zona industriale Nel pomeriggio, nella zona orientale di Napoli, una rapina si è trasformata in... Prima una rapina, poi la fuga che finisce con uno schianto contro un tirPrima la rapina a un cittadino cinese nella zona industriale, poi la fuga ad alta velocità conclusa con uno schianto contro un tir. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole, ostaggi liberati dai carabinieri: criminali in fuga dalle fogne; Rapina banca, l'ipotesi del basista e quello che non torna - il VIDEO del cunicolo; Napoli, rapina in banca: la ricostruzione 3D dello scavo fatto dai ladri; Napoli, colpo al caveau Credit Agricole: banda napoletana di 6-10 uomini tra fogne e strada. Napoli, si fingono carabinieri e rapinano imprenditore cinese: nella fuga si schiantano. ArrestatiNapoli – Quello che sembrava un tranquillo pomeriggio nella zona industriale di Napoli si è trasformato in pochi minuti in un’operazione ad alta tensione. I ... cronachedellacampania.it Napoli, rapina in via Gianturco e fuga dai carabinieri stile Gta: i ladri si schiantano contro un tirNel pomeriggio, nella zona industriale di Napoli, una rapina si è trasformata in un inseguimento degno del videogioco Gta, concluso con un incidente. I carabinieri hanno arrestato due uomini, di ... fanpage.it Commentando il recente colpo al Vomero, alla Credit Agricole di Napoli tramite il sistema del sottosuolo, Manca rivendica, con un pizzico di amara ironia, una sorta di “primato” tecnico: «Le batterie napoletane sono professioniste, ma noi al Nord facevamo i bu - facebook.com facebook #Napoli, le meraviglie di McTominay e De Bruyne e la storia di Conte x.com