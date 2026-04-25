Napoli rapina con finta identità e fuga folle | schianto contro un tir arrestati due uomini

Da puntomagazine.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini sono stati arrestati dopo aver messo a segno una rapina in via Gianturco ai danni di un cittadino cinese. I malviventi hanno tentato di fuggire con una fuga di circa tre chilometri, inseguiti dai Carabinieri, fino a schiantarsi contro un tir in un incidente che ha concluso la loro corsa. Sul posto sono intervenuti i militari e i soccorritori, mentre i due sono stati portati in caserma.

Colpo in via Gianturco ai danni di un cittadino cinese: inseguimento di 3 km con i Carabinieri, poi l’impatto. In manette un 35enne e un 27enne. È un pomeriggio come tanti nella zona industriale della città partenopea. Il traffico scorre lento tra capannoni e strade affollate, quando improvvisamente la normalità si spezza. Siamo in via Gianturco, un cittadino cinese a bordo del suo furgone bianco viene avvicinato da un uomo. Si presenta con sicurezza, con un atteggiamento deciso qualificandosi come appartenente alle forze dell’ordine. Bastano pochi istanti: qualche parola pronunciata con tono autoritario e il portafogli sparisce. Quando la vittima capisce di essere stata raggirata, l’uomo corre verso un’auto parcheggiata davanti al furgone.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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