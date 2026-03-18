La scuola t’ha messo in ferie d’ufficio? Hai diritto al pagamento di indennità fino a 10mila euro Cosa fare Il Punto di Walter Miceli

Un contenzioso riguarda i docenti precari che si sono visti sospendere le ferie d’ufficio dalla scuola. Se questa situazione si verifica, i docenti potrebbero avere diritto a un’indennità fino a 10mila euro. La vicenda sarà discussa in un’udienza prevista per il 20 maggio, mentre l’avvocato Walter Miceli ha spiegato i dettagli della questione nel corso di un question time.