La scuola t’ha messo in ferie d’ufficio? Hai diritto al pagamento di indennità fino a 10mila euro Cosa fare Il Punto di Walter Miceli
Un contenzioso riguarda i docenti precari che si sono visti sospendere le ferie d’ufficio dalla scuola. Se questa situazione si verifica, i docenti potrebbero avere diritto a un’indennità fino a 10mila euro. La vicenda sarà discussa in un’udienza prevista per il 20 maggio, mentre l’avvocato Walter Miceli ha spiegato i dettagli della questione nel corso di un question time.
Un contenzioso che può valere migliaia di euro per i docenti precari. L’avvocato Walter Miceli (ANIEF), intervenuto nel question time, ricostruisce la vicenda delle ferie non godute e chiarisce cosa potrebbe decidere la Cassazione nei prossimi mesi: l'udienza è fissata per il 20 maggio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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