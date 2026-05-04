Fenice Venezi | ‘Sfumato il progetto culturale del governo’

Beatrice Venezi ha annunciato la revoca del suo incarico come direttrice d’orchestra al Teatro La Fenice di Venezia. La musica e l’istituzione non hanno più la stessa guida dopo questa decisione, che ha suscitato reazioni nel mondo culturale. La notizia riguarda un cambio di ruolo che interrompe il suo percorso professionale in uno dei teatri più importanti della città.

Beatrice Venezi commenta la revoca del suo ruolo come direttrice d'orchestra al Teatro La Fenice di Venezia. Riferisce di un rapporto complesso con Colabianchi e parla di un "progetto culturale del governo sfumato" La vicenda che ha segnato la fine del rapporto traBeatrice Venezie ilTeatro La Fenicedi Venezia non è soltanto unoscontro personale o professionalema il riflesso di tensioni più profonde che attraversano il mondo dellacultura italiana. Dalle parole della direttrice emerge un quadro fatto di incomprensioni, contrasti interni e, soprattutto, di una frattura travisione artistica e gestione istituzionale. Il punto più critico riguarda proprio questo: quando il ruolo di direttore musicale viene svuotato delle sue prerogative, si crea il problema.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Beatrice Venezi dopo il caso Fenice: È sfumato il progetto culturale di questo governo

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