Beatrice Venezia è al centro di una polemica a Venezia, dove alcuni abbonati accusano la sua nomina di essere una mossa politica contro il Governo. La contestazione, iniziata cinque mesi fa, coinvolge anche le maestranze del teatro La Fenice, che si oppongono alla scelta e sostengono che molti abbonati hanno più di 80 anni e non sono stati consultati. La tensione tra le parti si intensifica, con proteste e critiche pubbliche. La situazione rimane calda mentre si attende una soluzione definitiva.

VENEZIA - Altri due fronti di scontro agitano la Fenice, dove ormai da cinque mesi le maestranze contestano la nomina di Beatrice Venezia a direttrice musicale del teatro dal prossimo ottobre. Ieri lo sblocco della prima rata del welfare, votato dal Consiglio di indirizzo della Fondazione, non è bastato a rasserenare il clima. Anzi. Ora a tenere banco ci sono le recenti offese rivolte agli orchestrali, definiti «quattro pippe», da Andrea Ruggeri, editorialista del Giornale, durante la presentazione della stessa Venezi, la settimana scorsa, a Milano. Ebbene, i sindacati avevano chiesto una presa di posizione netta, in difesa dei lavoratori, da parte del soprintendente Nicola Colabianchi. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Venezi: «Contro di me per attaccare il Governo. Gli abbonati a La Fenice hanno 80 anni»

