Dopo 51 anni, la compagnia teatrale torna a rappresentare la Martha Graham in occasione del suo centenario. Lo spettacolo include alcuni dei suoi capolavori del 1930, rivisitati in scena. La coreografa viene paragonata a grandi artisti dell’arte, anche se non vengono specificati i nomi. La rappresentazione si svolge in un teatro della città, attirando un pubblico di appassionati e addetti ai lavori.

? Cosa scoprirai Quali capolavori del 1930 porterà in scena la compagnia?. Chi sono i giganti dell'arte paragonati alla coreografa?. Come ha cambiato per sempre il linguaggio del corpo moderno?. Perché questo ritorno avviene dopo oltre mezzo secolo di assenza?.? In Breve Programma dal 6 al 10 maggio con opere Diversion of Angels, Lamentation e Chronicle.. Nuova produzione En Masse di Hope Boykin su musiche di Bernstein e Rountree.. Repertorio include capolavori creati tra il 1930 e il 1948.. Martha Graham ha prodotto oltre 180 balletti durante la sua carriera.. La Martha Graham Dance Company approda al Teatro La Fenice il 6 maggio per celebrare i cento anni della sua fondazione con cinque repliche della Stagione Lirica e Balletto 2025-2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fenice: torna la Martha Graham dopo 51 anni per il suo centenario

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