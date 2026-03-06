Pozzuoli celebra i 100 anni di Vincenzo Parisi | la città abbraccia il suo centenario

Pozzuoli ha festeggiato i 100 anni di Vincenzo Parisi con una cerimonia a cui hanno partecipato il sindaco e la comunità locale. La visita ufficiale e il brindisi hanno celebrato un secolo di vita e di presenza nella città. La comunità ha espresso il suo affetto durante l’evento, che si è svolto nel rispetto delle tradizioni locali.

