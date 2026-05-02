Dopo tre anni, Paul Pogba torna a scendere in campo da titolare con il Monaco, nel match contro il Metz. L’ex centrocampista della Juventus ha ripreso l’attività dopo un lungo periodo di assenza, caratterizzato da infortuni e altre vicissitudini. La partita segna il suo ritorno ufficiale alla squadra, con Pogba che si ripresenta in un ruolo da protagonista. La sua presenza in campo rappresenta un passo importante nel suo percorso di recupero sportivo.

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© Calcionews24.com - Pogba rivede la luce in fondo al tunnel: 3 anni dopo, il centrocampista torna titolare con il suo Monaco!

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