San Severo | festa del soccorso A metà mese

Da noinotizie.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di San Severo ha annunciato che a metà mese si terrà la presentazione ufficiale del programma della Festa del Soccorso 2026. L’evento è stato comunicato tramite un comunicato ufficiale diffuso dall’amministrazione locale, che invita i cittadini a partecipare. La festa rappresenta un momento importante per la comunità, considerato uno degli appuntamenti più significativi e tradizionali del territorio.

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di San Severo: L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a partecipare alla presentazione ufficiale del programma della Festa del Soccorso 2026, uno degli appuntamenti più identitari e sentiti per la nostra comunità. Un momento di condivisione e di anteprima che permetterà di conoscere nel dettaglio gli eventi religiosi, civili e culturali che animeranno la città dal 15 al 19 maggio, accogliendo migliaia di visitatori e rinnovando una tradizione che unisce fede, storia e partecipazione popolare. L’incontro si terrà lunedì 4 maggio 2026, alle ore 18:30, presso la Palazzina Liberty. La presenza di tutti rappresenta un segno importante di appartenenza e di partecipazione alla vita della città.🔗 Leggi su Noinotizie.it

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© Noinotizie.it - San Severo: festa del soccorso A metà mese

San Severo (Fg) Festa del Soccorso 2024 Batteria alla Sanseverese Nuova Pirodaunia

Video San Severo (Fg) Festa del Soccorso 2024 Batteria alla Sanseverese Nuova Pirodaunia

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