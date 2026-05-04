Federico Russo, noto per il ruolo in I Cesaroni, ha parlato della sua esperienza tra il ritorno alla vita quotidiana e le sfide di crescere. In un’intervista ha descritto i suoi sentimenti di ansia e il desiderio di normalità, condividendo anche aspetti della sua vita al di fuori del set. Ha spiegato come si sente oggi e cosa significa per lui affrontare il passaggio dall’essere un attore giovane a una persona di 27 anni.

Ci sono interviste che scorrono veloci, pulite, ordinate. E poi ce ne sono altre che, mentre le ascolti, ti accorgi che stanno succedendo anche dentro di te. Questa appartiene alla seconda categoria. Perché parlare con Federico Russo, incontrato a Palermo durante l’On Air Festival, non significa semplicemente ripercorrere una carriera iniziata da bambino e proseguita davanti agli occhi del pubblico. Significa entrare, quasi senza accorgersene, in quel territorio più fragile e meno raccontato che sta tra ciò che mostriamo e ciò che siamo davvero. C’è qualcosa di disarmante nel modo in cui racconta il suo percorso. Non cerca di costruire una narrazione eroica, non rincorre definizioni altisonanti.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Federico Russo, l’intervista al Mimmo dei Cesaroni: “Complessi come matrioske”

Notizie correlate

Chi è Federico Russo, il celebre Mimmo dei CesaroniConosciuto da tutti come Mimmo dei Cesaroni, Federico Russo è un attore di talento che è cresciuto sul set.

Federico Russo (Mimmo) dei Cesaroni: "Faccio anche il commesso, ma vi spiego perché..."Federico Russo ha cominciato a fare l'attore da bambino e per molti ormai è noto principalmente come "Mimmo dei Cesaroni", la voce narrante della...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Verissimo: Federico Russo: l'intervista integrale Video; Federico Russo (Mimmo) dei Cesaroni: Faccio anche il commesso, ma vi spiego perché...; Federico Russo: Sono single, ma sogno di diventare papà; Federico Russo e la scelta di lavorare come commesso: Non pensate che con un progetto ci campate una vita.

I Cesaroni, Federico Russo confessa: Sì, lavoro come commesso, la replica agli hatersI Cesaroni, l’attore Federico Russo confessa sui social dopo la polemica per l’intervista: Sì, lavoro come commesso, la replica agli haters ... mondotv24.it

I Cesaroni, Federico Russo travolto dalle critiche: Faccio il commesso, non mi vergogno. Non si guadagnano le cifre che dite voiIl volto di Mimmo nella serie tv di Canale 5 ha parlato di quanto possa essere complicato fare il mestiere dell'attore e che un solo set non puoi campare di rendita ... today.it

Al 16' della ripresa, Federico Russo cala il poker al Melani. @FC Pistoiese - Cittadella Vis Modena 4-0 https://tinyurl.com/ybyckzjb - facebook.com facebook

Federico Russo guarda al successo de I Cesaroni con grande equilibrio e senza rimpianti. Nonostante la popolarità arrivata in giovanissima età, l’attore assicura di aver vissuto un’adolescenza serena e assolutamente ordinaria. Ospite della terza edizione del x.com