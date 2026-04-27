Un giovane attore ha condiviso le sue esperienze, spiegando che lavora anche come commesso per sostenersi. Ha raccontato le difficoltà legate ai provini e alla ricerca di ruoli nel mondo dello spettacolo. La sua testimonianza si concentra sulle sfide quotidiane di chi cerca di affermarsi nel settore, tra incertezze e impegno costante. Ha inoltre parlato di come si organizza tra il lavoro e le aspirazioni artistiche.

Federico Russo ha cominciato a fare l'attore da bambino e per molti ormai è noto principalmente come "Mimmo dei Cesaroni", la voce narrante della serie nelle prime stagioni, che nell'attuale I Cesaroni - Il ritorno in onda stasera su Canale 5 ritroviamo nelle vesti di un uomo responsabile alle prese con il suo primo incarico da insegnante di sostegno. L'attore classe 1997 ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato delle difficoltà di fare l'attore. A SuperGuida Tv, infatti, alla domanda su quanto il lavoro di attore sia da considerare precario, ha risposto: "È così. Io, per esempio, ancora oggi faccio anche il commesso part-time nel negozio di un amico.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Federico Russo (Mimmo) dei Cesaroni: "Faccio anche il commesso, ma vi spiego perché..."

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