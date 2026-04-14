Federico Russo, noto per aver interpretato il ruolo di Mimmo nella serie televisiva italiana, ha iniziato la sua carriera sul set televisivo. È cresciuto lavorando nel mondo dello spettacolo, partecipando a produzioni televisive sin da giovane. La sua presenza sullo schermo lo ha portato a ottenere riconoscimenti nel settore. Russo ha continuato a sviluppare la sua carriera come attore, accumulando esperienze in diversi progetti televisivi e teatrali.

Conosciuto da tutti come Mimmo dei Cesaroni, Federico Russo è un attore di talento che è cresciuto sul set. Nel corso degli anni infatti i fan della serie l’hanno visto cambiare e maturare, sino al ritorno ne I Cesaroni 7 dove è ormai diventato un adulto. La carriera di Federico Russo. Classe 1997, Federico Russo è originario di Roma ed è il maggiore di sei fratelli. Ha debuttato nel 2024 come attore, prendendo parte a Incantesimo, una famosissima soap. In seguito, ancora giovanissimo, ha partecipato allo spin-off di Ballando con le Stelle dedicato ai bambini, vincendo la competizione. Da sempre molto riservato, Federico Russo qualche tempo fa si era lasciato andare, parlando di un rapporto difficile con suo padre.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Federico Russo, il celebre Mimmo dei Cesaroni

Federico Russo torna nei Cesaroni: Mimmo è cresciuto ed è un docenteFederico Russo, l’attore che il pubblico italiano ha crescere sotto gli occhi di tutti, è destinato a tornare sullo schermo di Canale 5 interpretando...

La trasformazione di Mimmo Cesaroni: com’è cambiato Federico Russo, il protagonista della fictionRicordate Mimmo Cesaroni? È cresciuto ed è tra i protagonisti de I Cesaroni - Il Ritorno.