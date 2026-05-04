Federico Ferri | Sky Sport strategia e diritti | così nasce l’estate da 6800 ore live

Sky Sport ha annunciato che quest’estate offrirà circa 6.800 ore di programmazione live, coprendo eventi sportivi di vario genere. La rete punta a consolidare la propria presenza nel tennis, ampliando anche le produzioni originali. La strategia si concentra sull’equilibrio tra dirette di eventi e contenuti di storytelling, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico attraverso un’offerta diversificata e ricca di appuntamenti.

Dalla crescita del tennis alle produzioni originali, la visione editoriale di Sky tra eventi live e storytelling. Sotto il sole di Roma, tra il rosso della terra battuta del Foro Italico e l'entusiasmo vibrante per l'imminente inizio degli Internazionali BNL d'Italia, si delinea il profilo di quella che si annuncia come la stagione più intensa nella storia di Sky Sport. Federico Ferri, Direttore di Sky Sport, osserva questo scenario con la consapevolezza di chi ha orchestrato una macchina editoriale capace di produrre 6.800 ore di diretta e oltre 90 appuntamenti distribuiti in cinque mesi senza sosta. Non è solo una questione di numeri, ma di una visione che trasforma la tecnologia e il racconto in un’esperienza immersiva per l'abbonato.🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Federico Ferri: «Sky Sport, strategia e diritti: così nasce l’estate da 6800 ore live» Notizie correlate Gli Internazionali d’Italia aprono la grande estate di Sky Sport: 90 appuntamenti e 6.800 ore di sport live da maggio a settembreDal Foro Italico parte una stagione senza precedenti: tennis, calcio, 4 Europei, un Mondiale, motori, volley, basket, rugby e molto altro. Leggi anche: La grande estate dello sport di Sky parte da Roma e avrà quasi 7000 ore di programmazione Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Caso Rocchi, elezioni Figc e commissariamento: gli scenari; Intervista a Federico Ferri, direttore di Sky Sport: La pallavolo merita la massima visibilità; Presentate a Milano tutte le squadre nazionali; Caso arbitri, Ferri: Ci sono altri indagati, prossimi giorni serviranno per capire. Federico Ferri: «Sky Sport, strategia e diritti: così nasce l'estate da 6800 ore live»Dalla crescita del tennis alle produzioni originali, la visione editoriale di Sky tra eventi live e storytelling. » Leggi i dettagli ... digital-news.it Caso Rocchi, elezioni Figc e commissariamento: gli scenariNel video il direttore di Sky Sport Federico Ferri analizza i fatti (finora conosciuti) sull’inchiesta della procura di Milano che hanno portato all’autosospensione del designatore degli arbitri di A ... sport.sky.it