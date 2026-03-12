Sci di fondo Federico Pellegrino eliminato nelle qualificazioni della sprint tc di Drammen Klaebo vince anche la Coppa di specialità

Nella decima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo a Drammen, Federico Pellegrino è stato eliminato nelle qualificazioni della sprint. La gara è stata vinta da Klaebo, che ha conquistato anche la Coppa di specialità. La sessione di qualificazione si è svolta con numerosi atleti in corsa per l'accesso alle fasi finali. Pellegrino non è riuscito a passare il turno, mentre Klaebo ha dominato la competizione.

La decima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo si apre con le qualificazioni della sprint in tecnica classica di Drammen, in Norvegia: sette italiani su nove approdano ai quarti, ma ad essere eliminato tra gli uomini è Federico Pellegrino, mentre tra le donne resta fuori dalle migliori 30 Caterina Ganz. Il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo conquista aritmeticamente la Coppa del Mondo sprint. Johannes Hoesflot Klaebo, dopo aver vinto aritmeticamente già a Lahti la Coppa del Mondo generale, conquista anche la classifica di specialità: gli bastava il quarto posto nelle qualificazioni per certificare il successo, ma il...