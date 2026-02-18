Sci di fondo Barp e Pellegrino ottimi terzi nelle qualificazioni della team sprint tl delle Olimpiadi
Elia Barp e Federico Pellegrino hanno ottenuto un ottimo terzo posto nelle qualificazioni della team sprint in tecnica libera a Tesero, una prova che determina i qualificati per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La coppia italiana ha corso con determinazione, riuscendo a staccare facilmente uno dei 15 pass disponibili per la finale. La gara si è svolta sotto un cielo nuvoloso e con temperature vicine allo zero, condizioni che hanno reso il percorso più impegnativo.
A Tesero si sono disputate le qualificazioni maschili della team sprint in tecnica libera dello sci di fondo valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: ottima prestazione della coppia italiana composta da Elia Barp e Federico Pellegrino, che si classifica terza e stacca comodamente uno dei 15 pass in palio per la finale. Il miglior crono assoluto è degli Stati Uniti di Ben Ogden e Gus Schumacher, che chiudono con il tempo complessivo di 5’45?72, andando a precedere la Norvegia di Einar Hedegart e Johannes Hoesflot Klaebo, seconda a 2?67, ma con quest’ultimo che sigla il miglior riscontro individuale in 2’49?12. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Sci di fondo, Team sprint tl Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Barp/Pellegrino si giocano una medagliaMarco Barp e Simone Pellegrino gareggiano ora nella staffetta maschile di sci di fondo a Milano Cortina 2026, una sfida che potrebbe regalare loro una medaglia.
LIVE Sci di fondo, Team sprint tl Olimpiadi 2026 in DIRETTA: azzurre in finale! Bene Barp, ora PellegrinoIl nome di Klaebo è salito agli onori delle cronache perché ha stabilito il miglior tempo nelle qualificazioni del team sprint di sci di fondo alle Olimpiadi 2026, assicurandosi così un posto in finale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Elia Barp e Davide Graz, chi sono i due fondisti bronzo in staffetta: lo sci, il rock, i film di Will Smith, i poster di Pietro Piller Cottrer e Silvio Fauner; LA STAFFETTA AZZURRA E’ DI BRONZO A TESERO: GRAZ/BARP/CAROLLO/PELLEGRINO FANNO GIOIRE LO SCI DI FONDO; Staffetta Italia sci di fondo uomini bronzo a Milano Cortina 2026 · Risultati Olimpiadi oggi; Da Barp a Pellegrino: chi sono i 4 eroi della staffetta di fondo.
Sci di fondo oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari team sprint tl, streaming, pettorali di partenzaNuova chance di medaglia per lo sci di fondo italiano, che punta in alto nella team sprint a tecnica libera dei Giochi Olimpici Invernali di Milano ... oasport.it
Sci di fondo: Barp e Pellegrino puntano al podio nella Team SprintMercoledì 18 febbraio, a Tesero, Elia Barp e Federico Pellegrino saranno protagonisti nella finale maschile della Team Sprint a tecnica libera. Questa competizione rappresenta una delle ultime ... it.blastingnews.com
Oggi occhi puntati soprattutto su biathlon, lo slalom speciale femminile di sci alpino, lo sprint a squadre dello sci di fondo, lo short track. Ecco tutti gli appuntamenti https://shorturl.at/7W2zs facebook
Gli azzurri dello sci di #fondo hanno conquistato la medaglia di bronzo nella #staffetta 4x7,5 km maschile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. L’ultimo giro di Federico Federico Pellegrino ha permesso all’Italia di salire sul podio, dietro alla x.com