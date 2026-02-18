sci di fondo barp e pellegrino ottimi terzi nelle qualificazioni della team sprint tl delle olimpiadi

Elia Barp e Federico Pellegrino hanno ottenuto un ottimo terzo posto nelle qualificazioni della team sprint in tecnica libera a Tesero, una prova che determina i qualificati per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La coppia italiana ha corso con determinazione, riuscendo a staccare facilmente uno dei 15 pass disponibili per la finale. La gara si è svolta sotto un cielo nuvoloso e con temperature vicine allo zero, condizioni che hanno reso il percorso più impegnativo.

A Tesero si sono disputate le qualificazioni maschili della team sprint in tecnica libera dello sci di fondo valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: ottima prestazione della coppia italiana composta da Elia Barp e Federico Pellegrino, che si classifica terza e stacca comodamente uno dei 15 pass in palio per la finale. Il miglior crono assoluto è degli Stati Uniti di Ben Ogden e Gus Schumacher, che chiudono con il tempo complessivo di 5'45?72, andando a precedere la Norvegia di Einar Hedegart e Johannes Hoesflot Klaebo, seconda a 2?67, ma con quest'ultimo che sigla il miglior riscontro individuale in 2'49?12.

