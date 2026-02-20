Clan Senese | Cassazione lo inchioda alla mafia pena in revisione

La Cassazione ha confermato che Michele Senese faceva parte del clan senese, collegato alla mafia. La decisione arriva dopo anni di indagini che hanno ricostruito le sue attività criminali e il suo ruolo nelle estorsioni e traffici illeciti della zona. La corte ha inoltre disposto la revisione della pena, lasciando ancora aperta la possibilità di modifiche. Questo caso si inserisce in un quadro più ampio di lotta alla criminalità organizzata nel territorio toscano. La sentenza sarà discussa nei prossimi mesi.

Michele Senese: la Cassazione conferma l'appartenenza alla criminalità organizzata, ma la pena è in revisione. Michele Senese, figura di spicco della criminalità romana, è stato formalmente riconosciuto dalla Corte di Cassazione come parte di un'organizzazione mafiosa. La sentenza, emessa il 19 febbraio 2026, conferma l'esistenza del clan Senese, pur con una parziale revisione della pena inflitta all'imputato principale. Questo pronunciamento segna un punto cruciale nelle indagini che da anni coinvolgono il clan e apre nuovi scenari per i futuri processi. Un quarto di secolo di attività criminale sotto la lente.