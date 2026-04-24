FC 26 DOPPIO COLPO PREMIER | GUIDA ALLA SBC MBEUMO E CASEMIRO TOTS HONORABLE MENTIONS

EA Sports ha annunciato una nuova sfida creazione rosa che permette di sbloccare due giocatori di alto livello in un’unica operazione. La sfida include la possibilità di ottenere contemporaneamente Bryan Mbeumo, valutato 94, e Casemiro, valutato 93, attraverso un solo pacchetto. L’evento rappresenta un’occasione speciale per i giocatori di ottenere due calciatori di spicco con una singola sfida.

EA Sports cala il carico pesante con una Sfida Creazione Rosa senza precedenti: un unico pacchetto di sfide per sbloccare contemporaneamente Bryan Mbeumo (94) e Casemiro (93). Ecco i requisiti e l’analisi dei due nuovi tasselli per la vostra squadra. Le ore 19:00 portano una sorpresa enorme per chiunque stia costruendo una rosa basata sulla Premier League. Non una, ma ben due carte Menzioni d’Onore TOTS sono disponibili in un colpo solo. Da una parte la velocità esplosiva di Mbeumo, dall’altra il muro invalicabile di Casemiro. Un pacchetto completo per sistemare attacco e centrocampo. Analisi dei Protagonisti: Potenza e Controllo. Bryan Mbeumo (94 OVR) – Il Killer della Fascia.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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