Fazio manda Marzullo in piazza e copre la festa scudetto dell'Inter meglio di Rai2
Durante la diretta della Domenica Sportiva, si è vista una trasmissione che ha dedicato ampio spazio alla festa scudetto dell’Inter, con un intervento di Fazio che ha coinvolto Marzullo in piazza. La puntata si è aperta con un ricordo di Alex Zanardi, mentre i tifosi nerazzurri festeggiavano in strada. Rispetto ad altre emittenti, la copertura ha mostrato un’attenzione particolare all’evento, anche grazie all’interazione tra i protagonisti in studio e in esterno.
La Domenica Sportiva ha aperto con il ricordo di Alex Zanardi mentre l'Inter festeggiava lo scudetto. Fazio, invece, mandava Marzullo in Piazza Duomo con senso della notizia e dello spettacolo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Leggi anche: Festa scudetto Inter a Milano, i tifosi in piazza Duomo: “Siamo campioni d’Italia, milanisti state a casa”
Inter, la festa scudetto in piazza Duomo: distesa nerazzurra, cori e fumogeni | VideoEsplode la festa nel cuore di Milano dopo la conquista del 21esimo scudetto da parte dell’Inter.
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Fazio manda Marzullo in piazza e copre la festa scudetto dell’Inter meglio di Rai2La Domenica Sportiva ha aperto con il ricordo di Alex Zanardi mentre l’Inter festeggiava lo scudetto. Fazio, invece, mandava Marzullo in Piazza Duomo con senso della notizia e dello spettacolo. Leggi ... fanpage.it
Mara Venier e Marzullo, la Rai ha detto sì: ceduti a Fazio, ma a una condizioneLa Rai ha dato il via libera alla partecipazione di Mara Venier e Gigi Marzullo al talk domenicale di Fabio Fazio, Che Tempo che Fa su Nove. Stando alle prime indiscrezioni, Mara Venier sarà presente ... dilei.it