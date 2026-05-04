Fazio manda Marzullo in piazza e copre la festa scudetto dell'Inter meglio di Rai2

Durante la diretta della Domenica Sportiva, si è vista una trasmissione che ha dedicato ampio spazio alla festa scudetto dell’Inter, con un intervento di Fazio che ha coinvolto Marzullo in piazza. La puntata si è aperta con un ricordo di Alex Zanardi, mentre i tifosi nerazzurri festeggiavano in strada. Rispetto ad altre emittenti, la copertura ha mostrato un’attenzione particolare all’evento, anche grazie all’interazione tra i protagonisti in studio e in esterno.