Negli ultimi vent'anni, l'introduzione di nuove terapie ha modificato significativamente l'approccio al trattamento dei tumori. Recentemente, uno studio ha evidenziato che le formulazioni sottocutanee di alcuni farmaci migliorano sia la sopravvivenza che la qualità di vita dei pazienti. Questa novità rappresenta un passo avanti nelle opzioni terapeutiche disponibili, offrendo alternative più pratiche e meno invasive rispetto alle modalità di somministrazione tradizionali.

Roma, 4 mag. (Adnkronos Salute) - "Negli ultimi vent'anni, l'accesso alle terapie innovative ha cambiato profondamente la vita delle persone con tumore. Oggi i farmaci più avanzati — in particolare quelli basati sull'immunoterapia — hanno ampliato in modo significativo le possibilità di cura rispetto al passato, quando le opzioni erano soprattutto chirurgia, radioterapia e chemioterapia. Queste nuove terapie offrono un duplice beneficio: da un lato aumentano le probabilità di controllo della malattia, fino alla cronicizzazione o alla guarigione in alcuni casi; dall'altro sono generalmente meglio tollerate, con meno effetti collaterali. In alcune patologie, come il tumore al polmone o il melanoma, si registrano oggi percentuali di guarigione impensabili fino a pochi anni fa".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Favo: "Formulazioni sottocutanee migliorano sopravvivenza e qualità di vita"

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