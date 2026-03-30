La dieta può influenzare la qualità del sonno, e alcuni alimenti sono più indicati di altri per favorire il riposo notturno. Mangiare in modo consapevole può contribuire a migliorare il riposo e, di conseguenza, la vita quotidiana. Conoscere quali cibi includere nella dieta può aiutare a preparare meglio il corpo a un sonno più rigenerante.

«Quando parliamo di sonno, spesso immaginiamo qualcosa che accade automaticamente quando ci sdraiamo la sera», dice la dottoressa Sara Boussetta, biologa nutrizionista. «In realtà, si tratta del risultato di un equilibrio molto complesso, un dialogo tra cervello, metabolismo e ambiente in cui anche l’alimentazione ha un ruolo estremamente importante». Durante la giornata, l’organismo produce sostanze fondamentali per regolare il ritmo sonno-veglia. Tra queste, un ruolo chiave è svolto dal triptofano, un aminoacido presente in alimenti comuni come cereali integrali, legumi, latticini e frutta secca. «Il cervello utilizza il triptofano come materia prima per produrre serotonina e melatonina, due neurotrasmettitori fondamentali per regolare il sonno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I cibi che preparano il corpo a un sonno rigenerante (e che migliorano anche la qualità della vita)

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