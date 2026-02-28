Bianca Balti a Sanremo 2026 Iannelli Favo | Dà coraggio La vita cambia forma ma può tornare a brillare

Bianca Balti ha partecipato a Sanremo 2026, portando sul palco la sua presenza autentica e luminosa. La modella ha condiviso momenti di grande energia, trasmettendo un senso di positività e vitalità. La sua presenza ha lasciato un'impressione forte tra il pubblico e gli addetti ai lavori, dimostrando come la sua figura riesca a coinvolgere e ispirare chi la guarda.

(Adnkronos) – Bianca Balti, sul palco di Sanremo 2026, "con la sua autenticità luminosa, non solo comunica gioia di vivere: lei è gioia di vivere. La sua testimonianza dà coraggio a chi sta ancora attraversando la tempesta e ricorda a tutti che la vita, anche quando cambia forma, può tornare a brillare". Sono le parole di Elisabetta Iannelli, segretario generale della Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (Favo). La testimonianza della super modella italiana e la sua stessa presenza al Festival – un ritorno per lei che già l'anno scorso aveva illuminato la scena della kermesse – toccano il cuore di Iannelli, che ha sperimentato sulla sua pelle la malattia (per l'avvocata in prima linea con la Favo la diagnosi era stata un tumore metastatico al seno). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

