Al ministero dell'Istruzione si è tenuto un appuntamento dedicato alla lotta contro il bullismo, durante il quale gli studenti hanno condiviso ventuno iniziative e proposte rivolte a favorire comportamenti positivi nelle scuole. L'incontro ha visto la presentazione di progetti, riflessioni e buone pratiche finalizzate a contrastare il fenomeno, creando un momento di confronto tra studenti, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni.

Proposte, progetti, riflessioni. È stato uno spazio di confronto e dialogo incentrato sulla forza dei modelli positivi l’incontro che si è svolto al ministero dell’Istruzione “La scuola ferma i bulli. Esempi di buone pratiche educative”. All’evento, svolto alla presenza del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, sono state presentate 21 buone pratiche contro il bullismo e il cyberbullismo di 21 scuole, una per ogni Regione e Provincia autonoma, selezionate tra 450 progetti presentati al ministero. Le buone pratiche degli studenti contro il bullismo. I progetti sono stati realizzati traducendo in azioni concrete i principi di rispetto...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bullismo, gli studenti presentano “21 buone pratiche” per sconfiggerlo: esempi positivi e condivisione

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