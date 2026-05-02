Nuovo ponte sul Serchio | gli studenti presentano i 10 nomi finali

Gli studenti hanno presentato i dieci nomi finali per il nuovo ponte sul Serchio. La commissione tecnica dovrà esaminare le proposte e valutarle secondo i criteri stabiliti. Le scelte saranno poi comunicate ufficialmente nelle prossime settimane. La selezione coinvolge diverse proposte che sono state raccolte e sottoposte a verifica prima della decisione finale.

? Cosa scoprirai Quali sono i dieci nomi proposti dagli studenti per il ponte?. Come verranno valutate le proposte dalla commissione tecnica?. Chi deciderà il nome finale tra i tre candidati rimasti?. Quando potranno i cittadini lucchesi votare online per il vincitore?.? In Breve Presentazione 10 proposte a San Francesco il 5 maggio con Emanuele Vietina.. Tre finalisti saranno annunciati il 30 maggio dopo valutazione tecnica.. Voto digitale per i cittadini di Lucca tramite sito provinciale da giugno.. Cerimonia di premiazione finale prevista per il mese di ottobre.. Martedì 5 maggio, dalle ore 9, la chiesa di San Francesco a Lucca ospiterà la presentazione delle dieci proposte per il nome del nuovo ponte sul Serchio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo ponte sul Serchio: gli studenti presentano i 10 nomi finali Notizie correlate Riaperto il ponte sull'Ozzeri a Ripafratta: ora si punta ad una nuova infrastruttura sul SerchioE' stato riaperto al traffico viario nella mattinata di mercoledì 15 aprile il Ponte sull'Ozzeri in località Ripafratta (San Giuliano Terme), dopo... Riaperto il ponte sull’Ozzeri: "Ora il nodo si sposta sul Serchio""Dopo la riapertura del ponte sull’Ozzeri, la priorità è avviare i lavori sul ponte sul Serchio". Contenuti di approfondimento Si parla di: Liberazione | nuovi libri per far riscoprire la storia ai ragazzi. Ponte sul Serchio, il nome è più vicino: ecco le 10 proposte di intitolazioneMartedì 5 maggio, dalle 9 nella chiesa di San Francesco a Lucca, saranno svelate le proposte di intitolazione del nuovo ponte sul Serchio inaugurato lo scorso 23 dicembre. La Provincia di Lucca, ente ... luccaindiretta.it Il nuovo ponte regala la ‘sorpresa’. A giorni la rampa per bici e pedoniIl nuovo ponte sul Serchio ha un’altra bella sorpresa in serbo. A giorni, meteo permettendo, restituirà un particolare essenziale ai fruitori – e non sono pochi già adesso – che lo percorrono a piedi ... lanazione.it