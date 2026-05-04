La spesa complessiva per i farmaci ha raggiunto i 21 miliardi di euro, superando di oltre 3,7 miliardi il limite previsto. Questa cifra riguarda principalmente acquisti diretti, che hanno registrato un aumento significativo rispetto alle previsioni. Lo sforamento dei tetti di spesa potrebbe influenzare le decisioni sulle forniture e sui prezzi, mentre le motivazioni dietro questa crescita sono legate all'incremento delle prescrizioni e ai costi più elevati dei medicinali.

? Cosa scoprirai Come influenzerà lo sforamento dei tetti la disponibilità dei farmaci?. Perché la spesa per gli acquisti diretti è esplosa così tanto?. Quali farmaci hanno causato lo squilibrio tra ospedali e farmacie?. Cosa comporta il blocco dei lotti di Fentanyl per i pazienti?.? In Breve Spesa acquisti diretti al 12,06% del FSN contro l'obiettivo 8,3%.. Farmacia convenzionata in avanzo di 461,3 milioni di euro rispetto al limite.. 654,9 milioni di euro destinati a farmaci innovativi e antibiotici multiresistenti.. Aifa blocca sei lotti di Fentanyl Hamlen per etichettatura non conforme.. La spesa per i medicinali ha raggiunto i 21 miliardi di euro nei primi dieci mesi del 2025, superando il tetto programmato di oltre 3,7 miliardi di euro secondo i dati Aifa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Farmaci: spesa a 21 miliardi, sforato il tetto di 3,7 miliardi

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