Spesa ambiente | 52,9 miliardi e il disaccoppiamento economico

Nel 2023, l’Italia ha investito 52,9 miliardi di euro nella protezione ambientale, con un aumento del 2,8% rispetto al 2022. I dati ufficiali indicano come questa cifra rappresenti una parte significativa della spesa pubblica dedicata a tutela e sostenibilità. La cifra totale evidenzia anche un disaccoppiamento tra crescita economica e investimenti ambientali.

La spesa nazionale italiana destinata alla protezione ambientale ha raggiunto i 52,9 miliardi di euro nel 2023, segnando un incremento del 2,8% rispetto all'anno precedente. Parallelamente a questa crescita degli investimenti, il Paese registra una riduzione delle emissioni di gas climalteranti e dei consumi energetici, confermando la tendenza al disaccoppiamento tra crescita economica e impatto sul territorio. Mentre le imprese guidano l'aumento della spesa per le misure anti-inquinamento con un balzo del 5,6%, le famiglie hanno mostrato dinamiche diverse nel biennio, alternando riduzioni marcate nei consumi domestici a leggere riprese successive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

