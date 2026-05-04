Fare di più non significa fare meglio | ai Mercoledì della medicina la storia di Choosing Wisely

Questa sera si tiene il terzo incontro del ciclo “I Mercoledì della Medicina”, organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza con il supporto della Fondazione di Piacenza e Vigevano e in collaborazione con l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri Irccs. L’evento si concentra sul tema “Choosing Wisely” e affronta il concetto che fare di più non equivale sempre a fare meglio.

Giunge al suo terzo appuntamento il ciclo di incontri “I Mercoledì della Medicina” - promosso dall’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e la collaborazione dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri Irccs e.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Notizie correlate

Approfondimenti Asvis – Fare la pace. Cosa significa fare educazione oggi? L’esempio di Save the ChildrenTesto di Giordana Francia, coordinatrice Gruppo di lavoro ASviS sul Goal 4 “Istruzione di qualità”, pubblicato sul sito ASviS, Alleanza Italiana per...

Più esami e farmaci significano davvero più salute? Il dibattito ai “Mercoledì della medicina”“Più farmaci, più esami, più salute: ma sarà vero?” Da questa domanda prenderà il via la riflessione al centro del secondo appuntamento de “I...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Epatite, 85 paesi Oms hanno raggiunto lo 0,1% di infezioni ma si deve fare di più per Africa e Asia; Infortuni, Franzolini (FenealUil): Fare di più, attenzione Inail e Inl; Gilli: L’economia è fragile, dobbiamo fare di più. Rafforziamo la rete con le fondazioni estere; WELFARE, DALDOSS: ALLARGARE IL RAGGIO D’AZIONE DI PENSPLAN ALLA NON AUTOSUFFICIENZA PER ANTICIPARE LE FRAGILITÀ.

Per vivere a lungo l’obiettivo non è fare più sport ma variare l’attività fisicaC’è chi corre sempre, chi va solo in palestra e chi giura che camminare ogni giorno sia sufficiente. Ma se la domanda fosse sbagliata? Una nuova grande ricerca suggerisce che non è solo quanto ci ... repubblica.it

Meloni in Etiopia: Ue deve fare più su difesa. Italia in Board per Gaza come osservatoreL'Europa deve occuparsi di se stessa, deve fare di più sulla sicurezza. Ad affermarlo è stata la premier Giorgia Meloni intervenendo alla riunione plenaria della 39° sessione ordinaria ... tg24.sky.it

voglio fare una crociera a Komodo partendo da Bali o da Lombok : qualcuno conosce l' agenzia di Bali Celebbes Kuta - facebook.com facebook

Adani: " #Inter con merito, doveva fare di più il Milan. Champions Ecco cosa manca" x.com