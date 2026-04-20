Più esami e farmaci significano davvero più salute? Il dibattito ai Mercoledì della medicina

Mercoledì si terrà il secondo appuntamento dei “Mercoledì della Medicina”, un ciclo di incontri promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri con il supporto di una fondazione. Il tema principale sarà il rapporto tra il numero di esami diagnostici e farmaci assunti e il livello di salute delle persone. La discussione si concentrerà su questa relazione, senza trarre conclusioni o analizzare motivazioni.

“Più farmaci, più esami, più salute: ma sarà vero?” Da questa domanda prenderà il via la riflessione al centro del secondo appuntamento de “I Mercoledì della Medicina” - ciclo di incontri promosso dall’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri con il sostegno della Fondazione di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Alessandria, salute più consapevole: focus su farmaci, esami e “Slow Medicine” per cure appropriate.Alessandria si prepara ad affrontare un tema cruciale per la salute pubblica: l'appropriatezza delle cure. Marti: “Tante norme per dare più stabilità alla scuola, docenti e ATA più sereni significano migliore formazione per i nostri ragazzi” [VIDEO INTERVISTA]Il presidente della Commissione Cultura del Senato, Roberto Marti, ha ricordato ai microfoni di Orizzonte Scuola come negli ultimi quattro anni siano... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L’Italia sfida il cancro con genomica e IA. Summit a Roma sulla medicina di precisione; Farmacie, Gemmato: 50 milioni per rafforzare la sanità vicino ai cittadini; Abitudini solide, fegato forte: nutrizione corretta, sindrome metabolica ed esami utili; Farmaci. Ema mette sotto osservazione l’antiepilettico Ontozry: segnalati gravi danni epatici, nuove raccomandazioni per i clinici. Più farmaci, più esami, più salute: ma sarà vero? Nuovo incontro dei mercoledì della medicinaPiù farmaci, più esami, più salute: ma sarà vero? Da questa domanda prenderà il via la riflessione al centro del secondo appuntamento de I Mercoledì ... piacenzasera.it Troppi farmaci e troppi esami? Un incontro per fare chiarezza con ANAPACAA guidare la riflessione sarà il professor Marco Bobbio, presidente di Slow Medicine ed ex primario di Cardiologia presso l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, che porterà un contributo ... torinoggi.it MERCOLEDÌ 15 APRILE 2026 Vangelo del Giorno MERCOLEDÌ DELLA II SETTIMANA DI PASQUA Gv 3,16-21 In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, m - facebook.com facebook