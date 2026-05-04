Fammi sentire come respiri e ti dirò di cosa soffri l' appuntamento da Synlab

Al centro medico Synlab di via Gianturco proseguono gli appuntamenti gratuiti rivolti alla prevenzione e alla sensibilizzazione sulla salute, inseriti nel ciclo “La Salute in un Talk”. L’iniziativa prevede incontri con professionisti dedicati al dialogo diretto con i cittadini, offrendo opportunità di approfondimento e confronto sulle tematiche sanitarie. Questi appuntamenti sono aperti a tutti e si svolgono regolarmente per promuovere la cultura della prevenzione.

Continuano gli appuntamenti gratuiti con la salute al Centro Medico Synlab Sdn di via Gianturco nell'ambito del ciclo “La Salute in un Talk”, format dedicato alla prevenzione e alla cultura sanitaria incentrato sul dialogo diretto con i cittadini.“Respiro, struttura, allergie: il percorso.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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