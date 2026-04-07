Un test psicologico noto per le sue macchie di inchiostro si trasforma in un’opera d’arte, coinvolgendo artisti contemporanei. La sua evoluzione ha portato a interpretazioni visive che vanno oltre il contesto clinico, diventando spunto per creazioni artistiche. Dalle immagini create da Hermann Rorschach alle reinterpretazioni di artisti moderni, il passo tra diagnosi e arte si fa sottile e affascinante.

Se Warhol avesse saputo dell’esistenza delle «macchie standard» probabilmente ne avrebbe fatto qualcosa lo stesso, quello che lo affasciava era, la loro impersonalità e ripetitività seriale, caratteri che ritroviamo, infatti, in questi dipinti, realizzati versando vernice (nera, dorata o colorata) su un lato della tela, che poi veniva piegata in due per imprimere l’altra metà. Ciò che risultava era aperto a qualsiasi interpretazione (come le macchie di Rorschach appunto), ognuno poteva proiettarvi fantasie e desideri, perché secondo Warhol tutta la pittura astratta funziona così: non esiste forma che possa evitare l'interpretazione proiettiva, un «vedere dentro». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il test di Rorschach diventa arte: dimmi cosa vedi e ti diro chi sei

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Migliorare, collegare, capire: dati e statistiche nell’era dell’IA – Ecco il motto delle GSS di Rorschach, dal 25 al 27.08.2026. Cogliete l’occasione per parlare del vostro lavoro! La Call for Abstract è ancora aperta fino al 10.04.2026. ©Chrispix stat.ch/it/swiss_st x.com