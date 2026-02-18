Dimmi cosa vuoi a letto e ti dirò chi sei | un nuovo studio collega personalità e fantasie sessuali

Uno studio della Michigan State University ha scoperto che le preferenze sessuali riflettono i tratti di personalità di ciascuno. La ricerca ha analizzato le risposte di oltre 300 partecipanti, evidenziando come le fantasie più comuni siano legate a caratteristiche come l’estroversione e l’apertura mentale. Ad esempio, le persone più estroverse tendono a preferire giochi di ruolo più audaci. I ricercatori spiegano che questi collegamenti possono aiutare a capire meglio il comportamento sessuale di ognuno. I risultati sono stati pubblicati su PLOS One e stimolano nuove domande sul rapporto tra personalità e desiderio.

Le nostre fantasie sessuali sono strettamente legate ai nostri tratti di personalità: è questo quanto emerge da un nuovo studio condotto dai ricercatori della Michigan State University che hanno pubblicato i propri risultati su PLOS One. Gli studiosi hanno analizzato i dati di 5.225 adulti negli Stati Uniti che hanno compilato due questionari standardizzati. Il primo questionario riguardava la frequenza complessiva delle fantasie e la frequenza delle fantasie su determinati temi, che rientravano in quattro ampie categorie: esplorative (come il tema di “partecipare a un’orgia” ), intime (come “fare l’amore all’aperto in un ambiente romantico ”), impersonali (incluso “guardare altri fare sesso”) o sadomasochiste (incluso “essere costretti a fare qualcosa”). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dimmi cosa vuoi a letto e ti dirò chi sei: un nuovo studio collega personalità e fantasie sessuali Le fantasie sessuali rivelano chi sei: cosa emerge dal nuovo studio sulla personalitàLe fantasie sessuali rivelano molto di più di quanto si pensi sulla personalità di ognuno. Leggi anche: Panettone vs. Pandoro: dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei (lo dice la psicologia) ENG SUB | The Outcast Season 2 | Yuewen Animation Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il Festival delle cantonate, ovvero: tutti i miei (bellissimi) sbagli; Verissimo, Paolo Bonolis sfotte Silvia Toffanin in lacrime (finte) e lei sbotta: Ho difetti per colpa tua; Dimmi in che tempo vuoi correre la maratona e ti dirò come fare il lunghissimo; I testi delle 30 canzoni di Sanremo 2026, dal male necessario di Fedez alla ninna nanna a Gaza di Ermal Meta. Giuseppe Cucé va in cerca di se stesso con Dimmi Cosa Vuoi: il videoHo iniziato a masticare musica fin da piccolo, il primo regalo è stato una tastiera elettronica con cui mi divertivo a suonare a orecchio, così tutto è iniziato, ancor prima di averne piena ... tg24.sky.it Juventus, Spalletti litiga con un tifoso che critica la squadra: ‘Dimmi cosa vuoi?’La Juventus ha ottenuto una vittoria fondamentale superando il Cagliari per 2-1 grazie alla doppietta firmata da Kenan Yildiz, uno dei protagonisti più brillanti di questa fase della stagione. Il ... it.blastingnews.com Terza domenica di sfilate, primo carro in piazza: Dimmi … cosa vedi dei Fantasti100! facebook