Roma, 27 apr. (Adnkronos) - Israele all'attacco della Biennale Arte di Venezia, che sarà inaugurata ufficialmente il 9 maggio, dopo che la giuria internazionale - presieduta da Solange Farkas, fondatrice di Videobrasil - ha deciso di escludere dalla premiazione i Paesi accusati di "crimini contro l'umanità", pur non citando esplicitamente lo Stato ebraico nè la Russia. In un post su X il ministero degli Esteri israeliano accusa: "Il boicottaggio dell'artista israeliano Belu-Simion Fainaru da parte della giuria internazionale della Biennale di Venezia è una contaminazione del mondo dell'arte. La giuria politica ha trasformato la Biennale da uno spazio artistico aperto di idee libere e sconfinate in uno spettacolo di falso indottrinamento politico anti-israeliana".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Biennale Arte, Israele all'attacco: "Trasformata in spettacolo di falso indottrinamento"

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