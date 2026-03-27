Il tribunale ha ordinato a Corona di rimuovere i video su Signorini pubblicati su YouTube. Nonostante l’obbligo legale, l’ex paparazzo ha annunciato pubblicamente che realizzerà una nuova puntata del suo programma

Il tribunale dà ragione a Signorini, ma Corona esulta e lancia una nuova puntata di Falsissimo. I giudici milanesi obbligano l’ex agente e fotografo a eliminare dai suoi profili i messaggi audio e i video pubblicati durante il suo format che risultano “lesivi dell’onore, della reputazione e della riservatezza” dell’ex conduttore del Grande Fratello. Un verdetto che per il rappresentante legale del paparazzo, l’avvocato Ivano Chiesa, rappresenterebbe però una vittoria. La rimozione dei contenuti da Falsissimo Il comunicato dei legali di Signorini La versione di Corona e dell'avvocato Chiesa L'annuncio sull'ultima puntata di... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Corona obbligato a rimuovere video su Signorini da YouTube, ma esulta e annuncia una puntata di Falsissimo

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#GlobalMoneyWeek2026. #Signorini: “conoscere significa anche guardarsi da sbagli e imbrogli”. Ringraziamo tutti gli ospiti, gli studenti e i docenti per la partecipazione! Per seguire tutto l'evento, su YouTube t.ly/QkHJH. @bancaditalia @MEF_GOV x.com

Falsissimo abbattuto in meno di due ore La puntata di Fabrizio Corona su Alfonso Signorini e Vito Coppola è durata meno di due ore su YouTube prima di essere rimossa per ingiunzione del tribunale. Eppure in quel tempo ha fatto in tempo a dire tutto. Cosa c - facebook.com facebook