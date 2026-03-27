Corona annuncia una nuova puntata di Falsissimo su Signorini | Materiale inedito online il 6 aprile

Fabrizio Corona ha annunciato che il 6 aprile sarà disponibile online l’ultima puntata di

Fabrizio Corona riaccende il caso Alfonso Signorini: il 6 aprile l'ultima puntata di "Falsissimo". L'ex re dei paparazzi annuncia il capitolo finale dell'inchiesta su quello che ha definito il “MeToo italiano”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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