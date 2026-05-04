A Trebisacce, due uomini di 19 e 55 anni sono stati fermati dopo aver truffato un anziano, facendosi passare per carabinieri e portandogli via soldi e gioielli. La vittima, come molte altre in zona, è caduta nel raggiro che sfrutta la paura e la fiducia nelle forze dell'ordine. Le indagini sono in corso per chiarire il numero di episodi e le modalità con cui sono stati messi in atto.

A Trebisacce la truffa agli anziani continua a essere un terreno fertile per chi sfrutta paura e fiducia nelle istituzioni. Ma stavolta il copione si è interrotto prima del previsto. I Carabinieri della Tenenza di Trebisacce hanno arrestato in flagranza due uomini, D.S.F.P., 19 anni, e P.R.A., 55 anni, entrambi d’origine campana, ritenuti presunti responsabili di una truffa aggravata ai danni di una persona anziana. Secondo quanto ricostruito, i due si sarebbero presentati alla vittima spacciandosi per militari dell’Arma, una delle tecniche più diffuse e subdole per aggirare le difese psicologiche delle persone più fragili. Il raggiro avrebbe funzionato: gioielli in oro e argento, insieme a circa mille euro in contanti, sono finiti nelle mani dei falsi carabinieri.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Falsi carabinieri raggirano un'anziano e gli portano via soldi e gioielli: fermati un 19enne e un 55enne a Trebisacce

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