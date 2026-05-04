Durante la trasmissione televisiva ‘Il Bello del Calcio’ su ‘Televomero’, si è discusso della vittoria dell’Inter e della conseguente conseguenza per il Napoli, che ha visto sfumare il titolo di campione d’Italia. In diretta, un ex calciatore ha commentato in modo chiaro la situazione, senza aggiungere interpretazioni o analisi personali. La discussione si è focalizzata sui risultati recenti e sul loro impatto sulla classifica finale.

Dagli studi de ‘Il Bello del Calcio’ su ‘Televomero’ arrivano opinioni a seguito della vittoria dello Scudetto dell’Inter e, consequenzialmente, della perdita del tricolore da parte degli azzurri. Tra gli ospiti illustri c’è l’ex difensore di Milan e Inter, oltre che della Nazionale, Fulvio Collovati, il quale ha espresso una sua opinione sulla stagione del Napoli e in generale sull’annata delle rivali dei nerazzurri. Le parole di Collovati sul Napoli. Secondo Collovati, l’Inter ha dimostrato di essere la più forte, ma il fattore che ridimensiona la stagione dei partenopei ed in generale il calcio italiano è il fallimento nelle coppe europee, elemento determinante per evidenziare le difficoltà vissute attualmente dal calcio italiano.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Fallimento Napoli? Collovati risponde in maniera netta: l’ha detto in diretta

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