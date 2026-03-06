Durante un evento pubblico a Napoli, il cantante Sal Da Vinci ha deciso di rispondere pubblicamente alle critiche del giornalista Cazzullo, che in precedenza aveva espresso commenti duri nei suoi confronti. La risposta del cantante si è svolta davanti a un vasto pubblico di migliaia di persone, lasciando tutti senza parole. La scena si è svolta in modo diretto, senza interventi di terzi o media coinvolti.

Il giornalista lo aveva fatto a pezzi. Ma Sal Da Vinci ha risposto davanti a migliaia di persone e ha detto una cosa che nessuno si aspettava. Ecco cosa ha detto il cantante. C'è una città che non dimentica i suoi figli. E Napoli, ancora una volta, lo ha dimostrato. Mentre il dibattito attorno alla canzone di Sal Da Vinci a Sanremo 2025 continuava ad alimentare polemiche sui social e sulle pagine dei giornali, il cantante napoletano tornava a casa. Non per difendersi. Non per attaccare. Ma per ricevere qualcosa che nessuna classifica, nessuna giuria e nessun critico musicale potrà mai togliergli: l'affetto autentico della sua gente. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha voluto celebrare Sal Da Vinci con una festa in suo onore nel cuore della città. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Sal Da Vinci risponde a Cazzullo davanti a tutta Napoli: ecco cosa ha detto il cantante

